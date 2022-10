Signorini svela cosa è successo nell’ultimo confessionale di Marco Bellavia: “Decisione irrevocabile”

Alla fine del daytime di oggi pomeriggio Alfonso Signorini ha parlato dell’abbandono di Marco Bellavia. Il conduttore ha mostrato una breve clip dell’ultimo confessionale di Marco ed ha spiegato che la decisione di lasciare il gioco è stata proprio del concorrente, che non stava più bene nella casa (ovviamente a causa di chi l’ha deriso e isolato). Sembra che nella notte di venerdì Bellavia non sia stato bene e che dopo un crollo abbia scelto di andarsene.

“Sabato mattina come avrete visto tutti Marco Bellavia ha deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Queste sono le immagini drammatiche del suo ultimo confessionale. Ha annunciato a tutti noi che non ce l’avrebbe più fatta ad andare avanti nel suo percorso. Una decisione maturata dopo una notte di venerdì particolarmente difficile. Una decisione che pareva essere irrevocabile. La casa può essere una cura in un momento della vita. La storia di Pamela Prati lo dimostra, ma lei è una donna più risolta. Ma anche Bossari ha trovato una nuova linfa vitale. La casa però può anche ingigantire i problemi, la convivenza forzata, la sensazione di costrizione. Non era forse un percorso adatto per la sua situazione in questo momento”.