Signorini smaschera Antonella e spiffera le sue confessioni ad Alberto

Ieri notte Antonella Fiordelisi ha consigliato a Edoardo Donnamaria di essere meno espansivo con Alberto De Pisis per non illuderlo. Poco fa Alfonso Signorini – durante il daytime – ha spifferato tutto al biondino: “La nostra Antonella ha chiesto a Edoardo di stare lontano da te Alberto. Quindi caro Albe se vuoi fare una piazzata ad Antonella puoi farlo“.

De Pisis è rimasto spiazzato: “Cioè, ma davvero? Avrei voluto saperlo prima da lei, rispetto che adesso che l’ha detto Alfonso Signorini. Alfo hai fatto bene a dirmi tutto. Anche perché Edoardo aveva già altri problemi e ora spunta fuori questa“.

Per adesso però non c’è stata nessuna piazzata, purtroppo.

“Le battutine che fai e le cose che fai non vanno bene. Pure quando accarezzi Alberto, a me non sembra una cosa normale e soprattutto lo illudi. perché se lui ha un debole per te non ha senso che tu lo tocchi e gli dai i bacini, lo abbracci in continuazione. Dai ma ti prego regolati. Se lui ha un trasporto non va bene che tu ti avvicini così tanto e lo baci. Poi gli abbracci ogni due minuti. Ma lo hai capito o no che quello ha perso la testa? Me lo disse pure Elenoire che Albe era molto preso.

Guarda che non è che se uno è uomo allora non soffre, mentre la donna sì soffre. Questo vale per tutti uomini e donne. Tu dovresti ridere e scherzare con lui, ma evitare baci, abbracci e carezze. In questo contesto lui ha un debole e tu dovresti evitare di avvicinarti. Lui non ti reputa un amico, ma ti vorrebbe come qualcosa in più. Io ho fatto caso che state molto ravvicinati, quasi un po’ troppo onestamente. Tu gli dai carezze e cose. Non è che siccome è un uomo non gli fai effetto. Lui ha dei sentimenti per te. Stai sempre a fare carezze, bacetti e grattini”.