Signorini risponde alle critiche e parla della nuova edizione del Grande Fratello

Alfonso Signorini è tornato a rispondere alle domande dei follower e lo ha fatto, per l’ennesima volta, tramite l’apposito box di Instagram.

Fra curiosità personali (che vi risparmio, dato che non credo che vi interessi dove farà la sua prossima festa o quel è stato il suo ultimo libro letto), il conduttore del Grande Fratello Vip ha risposto anche a due frecciatine.

“Perché sei così simpatico su IG e insopportabile quando conduci il GF?“, gli ha chiesto un lettore. “Non lo so” – ha risposto – “Se è questo l’effetto mi dispiace, io sono sempre lo stesso“. E ancora: “La prossima edizione del GF spero sia fatta di persone comuni e non sia tu il conduttore, grazie!“. “Riferirò a chi di dovere, prego!“, ha risposto.

Alfonso Signorini parla della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Come sappiamo, Signorini è stato confermato anche alla conduzione del prossimo Grande Fratello. “Spero che da ora in poi il GF non duri più di 3-4 mesi per preservare la salute mentale dei concorrenti“, gli hanno scritto. “E anche la mia” ha concluso lui. / “Sono vere le voci di un prossimo GF senza vip?“, “Non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo GF, vi terrò comunque aggiornati“, ha risposto.

Quale sarà il futuro del Grande Fratello di Alfonso Signorini?

Ecco il punto della situazione:

TvBlog

– Conduzione affidata ad Alfonso Signorini

– Durata più breve (massimo quattro mesi)

– Sì raddoppio settimanale

– Cast di vip con alcuni nip “il confine fra vip e nip con i social è ormai davvero labile“.

DavideMaggio

– Conduzione affidata ad Alfonso Signorini

– Cast di nip impreziosito da un po’ di vip di alto profilo “l’idea sarebbe comunque di avere all’interno della casa dei Vip. Pochissimi nomi – ne basterebbero quattro – ma di alto profilo“.

Dagospia

– Conduzione affidata ad Alfonso Signorini

– Durata più breve (massimo quattro mesi)

– Raddoppio settimanale ridotto e se possibile eliminato

– Cast di nip per questioni di budget e per una volontà di “ritorno al passato”.