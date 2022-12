Signorini risponde alle accuse di Mimma e legge la lettera dell’avvocato

Quella di ieri è stata una puntata dura per Attilio Romita, infatti Alfonso Signorini ha comunicato al gieffino che la compagna Mimma ha mandato al GF una lettera scritta dal suo avvocato. Il conduttore ha spiegato che la Fusco tramite il suo legale ha fatto sapere di non volere che Attilio torni a vivere con lei una volta uscito dal reality.

Pochi minuti dopo la rivelazione di Signorini, Mimma su Instagram è sbottata ed ha puntato il dito proprio contro il conduttore del Grande Fratello Vip.

“Avevo chiesto il diritto all’oblio e il mio legale aveva indirizzato una lettera al mio compagno nel quale chiedevo di potermi tutelare e di avere un confronto con lui prima che mettesse piede in casa, visto che non mi sono sentita rispettata come compagna di vita. Non volevo più che il mio nome comparisse in questo vicenda e in questo programma.

Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con Attilio che amo profondamente. L’interpretazione che ne hanno voluto dare gli autori del grande fratello vip per avere materiale di riempimento del programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata”.