Signorini riporta il Grande Fratello: novità nel 2025/26!

La nuova stagione del Grande Fratello promette di essere una delle più innovative di sempre, e non mancheranno sorprese. Dopo le voci di una pausa che si sono rivelate infondate, il reality show festeggerà il suo 25° anniversario con una nuova concezione.

Il GF 2025/2026 si comporrà di due edizioni distinte: a settembre partirà l’“Edizione NIP”, dedicata a concorrenti comuni, conducente Simona Ventura. Seguirà un casting aperto al pubblico, un chiaro intento di riportare al centro le storie autentiche dei partecipanti, senza il peso della notorietà pregressa.

Poco dopo, a gennaio 2026, inizierà l’“Edizione Super VIP”, che vedrà nuovamente Alfonso Signorini alla conduzione, ma con un cambio nel panel di opinionisti. I nomi in lizza per il ruolo sono Stefania Orlando e Anna Pettinelli, con la prima in pole position. Questa parte del programma presenterà personaggi del mondo dello spettacolo, con alcune belle sorprese già circolate, come Floriana Secondi e Jessica Morlacchi.

La scelta di strutturare il programma in due edizioni viene vista come una strategia voluta dallo stesso Signorini, per rendere l’impegno professionale più sostenibile rispetto al passato. Con questa suddivisione, il Grande Fratello avrà una presenza continua nel palinsesto di Canale 5 fino a maggio 2026, probabilmente il lunedì sera.

In un’ottica di modernizzazione, le puntate potrebbero concludersi prima, evitando il prolungarsi fino a notte fonda, prendendo spunto dal successo di Temptation Island. La sfida ora è trovare talenti forti e contenuti coinvolgenti per incollare il pubblico davanti allo schermo.