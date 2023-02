Signorini ricorda Costanzo: “Con Maria una coppia da sitcom, li divideva solo il gatto”

Silvia Toffanin anche oggi ha voluto ricordare Maurizio Costanzo a Verissimo e fra i tanti ospiti ha intervistato anche Alfonso Signorini. Il conduttore, al contrario di Luca Laurenti, ha voluto ricordare il collega col sorriso “come lui avrebbe voluto”. “Io non amo tanto celebrare, ma mi sono sentito in dovere di essere qui con te perché Maurizio è un uomo che deve essere celebrato“.

Il conduttore del Grande Fratello Vip, grande amico di Maurizio Costanzo, ha poi continuato:

“Maurizio Costanzo in questi ultimi anni ha spesso pensato alla morte e nonostante lui avesse sempre mantenuto una posizione critica nei confronti della fede, negli ultimi anni si poneva il problema di cosa ci fosse dietro l’angolo. E ora sono sicuro che abbia scoperto che cosa c’è dietro l’angolo. Una domanda tipica della sua curiosità”.

“Fra Maurizio e Maria c’era solo una cosa che li divideva, il gatto: questo perché Pippo, il gatto di Costanzo, non andava d’accordo con i cani di Maria. E per questo Maurizio ha trasformato il suo ufficio ai Parioli nella casa del gatto. Lui era un papà straordinario e tutte le mattine all’alba andava ai Parioli per sistemargli la lettiera, dargli i croccantini, fargli le coccole. Lo faceva quotidianamente. Quello era l’unico elemento divisivo.

Un’altra cosa che a me faceva molto ridere quando andavo da loro erano i dolci: Maria non voleva che Maurizio mangiasse i dolci e lui, furbissimo, inventava cose. Una volta mi chiese di portare nell’altra stanza Maria in modo tale che potesse mangiare dolci. Erano una coppia di una tale vivacità che avrebbero dovuto fare una sitcom, era amore vero”.