Signorini punge Rkomi e Tony? “Addominali usati per distrarre da canzoni che non colpiscono”

Alfonso Signorini, nel nuovo numero di Chi, ha espresso critiche incisive sul Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, sostenendo che quest’anno “sembrava il casting di Baywatch”. Secondo il giornalista, l’evento musicale ha utilizzato il “solito trucco della distrazione di massa”, dove, se il valore delle canzoni non colpiva, ci pensavano gli addominali a farlo. Riferendosi a Rkomi e Tony Effe, che hanno mostrato i muscoli sul palco, Signorini si chiede cosa si inventeranno per il prossimo Festival.

Il giornalista affronta anche la situazione di Marcella Bella, finita all’ultimo posto in classifica. Signorini enfatizza che nessuno desidera arrivare ultimo, ma sottolinea il valore che può avere tale posizione. Secondo lui, l’ultimo posto può essere motivo di orgoglio, poiché la storia tende a ricordare chi è giunto per ultimo piuttosto che chi è arrivato in posizioni intermedie. Questo conferisce a Marcella Bella una sorta di “fascino della sconfitta epica”.

Signorini ricorda che, nella vita, l’importante non è la posizione finale, ma la storia che si ha da raccontare alla fine. Porta l’esempio di Vasco Rossi, che nel 1983 si piazzò penultimo con “Vita Spericolata”, evidenziando che Marcella Bella possa trarre conforti dal suo ultimo posto, poiché la sua canzone “Pelle Diamante” continua a riscuotere successo, specialmente tra le donne di cinquant’anni, diventando virale su TikTok.