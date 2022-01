Alessandro Basciano qualche notte fa ha furiosamente litigato con Sophie Codegoni ed in un momento di rabbia ha giurato su suo figlio che non avrebbe dormito più con lei. Un giuramento fatto sull’onda dell’ira che ha poi cercato di sciogliere chiedendo l’ausilio di un prete.

La richiesta di poter parlare con un prete Alessandro Basciano l’ha fatta formalmente agli autori in Confessionale, ma ovviamente sia loro che Alfonso Signorini gli hanno risposto di no. “Ma ti pare che ora ti posso mandare un prete al GF? Vorrà dire che non dormirai più con Sophie!” gli ha risposto ironicamente il conduttore.

Alessandro: ci sarà un prete qui vicino Barù: siamo a Roma c’è il Vaticano Il prete che si presenterà domani per spezzare il giuramento di Basciano:#gfvip pic.twitter.com/lducKEA8UI — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) January 24, 2022

Basciano e Sophie pregano per chiedere a Dio di sciogliere il giuramento

Al rifiuto dell’incontro con un prete, Basciano ha così optato per un piano B da lui stesso inventato: una settimana di fioretto ed una preghiera prima di andare a letto ogni sera, per sette giorni. La penitenza, nonostante l’idea sia stata sua, la deve scontare però anche Sophie. Il fioretto consiste nel togliere alcool e schifezze per una settimana. Insomma, sette giorni di detox per tornare in forma in nome di Dio.

“Lui ha fatto il giuramento. Io non è che devo. Però per solidarietà verso il mio amore faccio anche io questo“; ha commentato Sophie Codegoni.

Il figlio di Basciano ringrazia.

Basciano e Sophie che pregano e fanno il fioretto prima di andare a letto insieme. CHE CINEMA.#GFVIP pic.twitter.com/oBrYva6T2s — || sophia || (@sophiaesticazzi) January 25, 2022