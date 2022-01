Delia Duran non ci sta ad essere etichettata come ‘moglie di Alex Belli‘ e infatti anche ieri sera in diretta ha tirato in ballo la sua carriera (?) e la sua pagina Wikipedia, che però non esiste più. Durante la notte la nuova gieffina è tornata a parlare del suo ego ferito ed ha anche svelato che Alfonso Signorini l’avrebbe voluta fortemente al GF Vip, addirittura pare fosse pronto a farla entrare anche quando nella casa c’era ancora Alex.

“Basta dire che sono qui soltanto per Alex, questa cosa mi infastidisce. Loro non sanno tante cose e continuano a parlare inutilmente. In realtà io potevo arrivare prima qui dentro. Anche quando lui era in casa Alfonso Signorini mi ha chiamata, ma io non sono entrata. – riporta Biccy – Però lo scopo era di venire qui anche mentre lui era qui. Mi hanno chiamata perché sono Delia Duran e non perché sono la compagna di Alex. Mi voleva Alfonso, gli sono piaciuta, me l’ha detto. Signorini mi voleva anche con Alex. Io ero già stata scelta prima e non sono entrata”.

Nulla da dire a Delia, che nel reality sta facendo quello che ci aspettavamo e non delude, ma davvero crede di essere in gioco per i lavori che ha fatto in passato?



Alfonso Signorini sul triangolo Delia, Alex e Soleil.

Intanto il conduttore del GF Vip stanco del tira e molla di Delia e Alex, ieri sera è sbottato: “Veramente, guardate, ve lo giuro, se Delia non prende una decisione vado io al suo posto a prenderla, perché non è possibile. E che cavolo, ma è assurdo. Se non lo fa Delia lo facciamo noi, entriamo in casa e la facciamo ragionare. Alex che ci sta a fare con Delia? Si capisce da come parli con Soleil che con lei c’è più passione. Delia dici di essere confusa, ma non capisco. Perché Alex ha detto delle cose su Soleil che se io fossi stato in te non avrei mai accettato. Se è vero il vostro matrimonio io sentir dire quelle cose a Sole, in te avrei lanciato addosso a mio marito l’anello. Tu prenditi tutti i tempi che vuoi, io però parlo da spettatore. Vedi cosa vuoi fare però io ti dico quello che penso“.