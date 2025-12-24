Signorini e Corona

La vicenda che vede protagonisti Alfonso Signorini e Fabrizio Corona sta diventando sempre più ampia e complessa, spostandosi dall’ambito televisivo a quello giudiziario. La denuncia di Signorini contro Corona per presunti reati di revenge porn ha scatenato una serie di rivelazioni e testimonianze che stanno permettendo di fare luce su alcuni aspetti oscuri del mondo dello spettacolo.

Tra le testimonianze raccolte, c’è anche quella di un influencer noto su TikTok e Instagram, Gino Leonardo Mascia, che ha inviato a Corona una mail in cui racconta di essere stato escluso dal Grande Fratello Vip a causa di Signorini. Mascia ha reso pubblica la sua storia anche su Instagram, raccontando di quanto accaduto durante la settima edizione del reality show e di come Signorini avrebbe fatto in modo di escluderlo dal programma.

L’influencer ha sostenuto che l’esclusione non sarebbe dipesa da criteri artistici, ma da altre motivazioni. La sua testimonianza sembra avallare la versione di Corona, che sostiene che Signorini avrebbe sfruttato il suo potere per ottenere prestazioni intime in cambio di favori.

Fabrizio Corona è stato in procura e ha risposto agli inquirenti, fornendo circa 100 testimonianze che potrebbero ulteriormente fare vacillare la posizione di Signorini. La situazione di Corona è tuttavia delicata, anche a causa delle modalità usate nel divulgare le informazioni, che in alcuni casi si sono rivelate inattendibili. Nonostante ciò, Corona continua a sostenere che esisteva un “sistema Signorini” e che il giornalista avrebbe sfruttato il suo potere per ottenere in cambio prestazioni intime.