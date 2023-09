Signorini dà dello spacciatore a Claudio del Grande Fratello e un suo amico sbotta

Claudio Roma è entrato al Grande Fratello raccontando di aver passato un brutto periodo senza però dare troppe spiegazioni. È stato Alfonso Signorini, una volta entrato in casa, a parlare di droga ed a chiamarlo ‘spacciatore’. Parola che allo stesso Claudio non è affatto andata giù.

“Voi non avete visto la mia presentazione? Avete per caso sentito cosa ha detto Alfonso su di me? Ecco, c’è una parola che proprio non doveva dire. Mi riferisco che mi ha chiamato spacciatore. No proprio no, non doveva. Perché vogliamo dirlo? Sì ok, ma è una roba talmente forte, una parola troppo forte. Non mi è mai appartenuta e non va bene”.

Claudio del #GF si sfoga e si lamenta di Signorini: “Non doveva dirlo, c’è modo e modo” #GrandeFratello https://t.co/pwKPiR3dqg — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 17, 2023

Dello stesso parere è anche Carlo Mancini, il migliore amico di Claudio Roma (noto ai più, dato che è stato un volto di Uomini & Donne), che su Instagram ha scritto:

“Sono passati alcuni giorni, ma non riesco a non esprimere la mia indignazione e il mio profondo sgomento rispetto alla leggerezza con cui è stata usata quella parola durante la presentazione di Claudio. Alcuni termini, se non vengono adeguatamente specificati i confini, possono essere interpretati in maniera molto più pesante rispetto a quello che è effettivamente accaduto. Penso che si possano dire cose anche delicate, ma in quel caso ci voglia molta più attenzione per rispetto al dolore che rappresentano. Non trovo giusto buttare una bomba cosi senza poi dedicare il giusto spazio affinché l’interessato possa argomentarla e mi auspico che ciò accada in futuro”.

“Spacciatore”, la parola usata anche da Claudio

Il termine “spacciatore” è stato però usato anche da Claudio.

“Sono diventato spacciatore per un breve periodo della mia vita, sono stato colto in flagranza e ho fatto pochi giorni di carcere, prima di tornare a casa. Ho fatto tre mesi in casa, in totale 96 giorni, poi ho continuato il percorso di riabilitazione per più di due anni”.

Insomma, può aver venduto droga una sola volta come cento, sempre “spacciatore” è stato e per questo è finito in carcere.

FOTO | Endemol Shine Italy