Alfonso Signorini durante il momento delle nomination al GF Vip si è divertito a chiedere a Tommaso Zorzi se avesse già adocchiato qualche ‘maschione’ della casa.

Tommaso Zorzi ha così risposto:

“Sai Alfonso, io sono un gay anomalo perché non ho questa cosa di convertire gli etero che è una cosa molto comune fra i miei simili, la pulsione regge ancora, poi magari più in là cercherò di convertire qualcuno non lo so. Tutti i gatti sono neri al buio”.