Signorini, arriva la smentita di Ginevra Lamborghini: “Ecco le prove!”

Nelle anticipazioni della puntata di stasera del GF Vip, Alfonso Signorini ha dichiarato che Ginevra Lamborghini “ha appena lasciato il fidanzato, perché potrebbe essere innamorata di Spinalbese”. L’ex gieffina ha letto l’articolo di Biccy ed ha bollato come fake news le rivelazioni fatte dal conduttore del Grande Fratello Vip: “Fake news e ho le prove. Nell’intervista di Casa Chi ho dichiarato esattamente il contrario“. C’è da capire se la fake news è la rottura con Scucugnù o l’innamoramento per Spinalbese (o entrambi).

Le prove che secondo Ginevra smentirebbero le parole di Signorini sono le sue dichiarazioni rilasciate a Casa Chi. In questa intervista l’ex gieffina ha ammesso di stare attraversando un periodo complicato con ‘Scucugnù’, ma ha anche dichiarato che Spinalbese non c’entra nulla. Stasera sicuramente Alfonso avrà modo di affrontare l’argomento.

“Per risponderti invece alla crisi con il mio ragazzo, no, purtroppo Antonino non c’entra niente. Io ho incontrato una persona prima di entrare nella casa, ma che ha uno stile di vita diverso dal mio. L’ho incontrato prima del GF Vip ed è stata un po’ una scommessa. Anche perché io venivo da una relazione lunga. Gli ho dato una possibilità e comunque l’altra cosa che è successa è che ci siamo vissuti pochissimo prima del reality. Dopo la casa sono iniziate a comparire delle problematiche di coppia.

Sono problematiche che vengono fuori perché ci conosciamo poco. Sono smottamenti che non so dove porteranno. Cose che potrebbero farci dire ‘forse abbiamo corso troppo e non siamo compatibili’ oppure che consolideranno il tutto. Non sappiamo ancora da che parte andremo a finire. La relazione è appena nata e piano, piano vedremo con il tempo. io a questa persona tengo tanto, ma non sono tipo da chiodo scaccia chiodo. Io ad Antonino tengo tanto, ma non c’entra nulla. Sono proprio due persone completamente diverse”.