Al Grande Fratello Vip entreranno dei nuovi concorrenti (anche se non è chiaro quando) e se nella puntata di venerdì Alfonso Signorini ha mostrato ai ragazzi la silhouette di un uomo muscoloso con un bel ciuffo di capelli, ieri sera è stata la volta di una ragazza.

A domande dirette dei concorrenti Alfonso Signorini ha svelato che non sa di preciso che lavoro faccia “fa tutto e niente, più niente che tutto”, mentre a Francesco Oppini che con modo preoccupato aveva chiesto se fosse del 1976, ha risposto che la nuova concorrente è più giovane.

Il 1976 per Francesco Oppini non è una data a caso, dato che è l’anno di nascita di Alessia Fabiani, sua storica ex fidanzata.

Oppini sbiancato perché ha temuto che fosse Alessia Fabiani (classe 1976). Chi dimentica è complice.#gfvip pic.twitter.com/uZvEN5Zq8W — ~TeleMica con la K~ (@micatrashtv) October 19, 2020

Oppini ha paura possa entrare Alessia Fabiani 😀 #gfvip pic.twitter.com/WrFObm0Dxz — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 19, 2020

FRANCESCO PENSAVA ALLA SUA EX ALESSIA FABIANI CHE è DEL 1976.#GFVIP pic.twitter.com/mH5J9U84oX — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) October 19, 2020

Francesco Oppini parla di Alessia Fabiani al GF Vip

“Mi sono fidanzato con una di 7 anni più grande di me. Avevo 19 anni. E’ stato un salto enorme. Mia mamma era impazzita, vedeva che non riusciva più a controllarmi. E’ Alessia (Fabiani, ndb) la letterina. Io l’accompagnavo a fare le serate. Siamo stati assieme due anni… per fortuna. Non ci sentiamo più. L’ho rivista un paio di volte. Non ho risentimenti. Io ero innamorato perso. Lei faceva quel mestiere, era super portata. Io un ragazzino. Vedendomi con lei, improvvisamente iniziavano a cercarmi tutti. Ero la parte debole della catena. Da un giorno all’altro, mi ero rotto le palle. Alessia era una ragazza molto intelligente ma esuberante. Mia mamma voleva proteggermi. Ero tra due linci. E’ una persona che ha cose molto positive. Mi ha fatto molto crescere. La fase ragazzino – adulto è stata con lei”.

Ovviamente la ragazza incriminata che entrerà al Grande Fratello Vip non è Alessia Fabiani, ma sembrerebbe essere una fra Selvaggia Roma e Giulia Salemi.