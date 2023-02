Signora Raffaella replica a Diaco a Bella Ma’ dopo il caso della ‘parolaccia’

Lunedì scorso Pierluigi Diaco ha fermato il talk di Bella Ma’ dopo che la signora Raffaella ha osato dire ‘che pa**e’. La concorrente è sbottata contro la squadra dei giovani dopo una discussione e si è lasciata scappare quell’espressione, che però non è andata giù al conduttore: “Cos’hai detto? Oh! Qui non si dicono le parolacce e te lo vieto. Mi scuso in primis io con il pubblico e ti chiedo di fare lo stesso. In televisione non si dicono certe parole e soprattutto qui. Siamo su Rai Due, servizio pubblico e non devi usare queste parolacce. Sì ho capito che ti è scappato ma non si fanno certe cose e basta“.

La reazione di Diaco ha fatto molto discutere, scatenando una polemica sui social e facendo nascere anche dei meme. Addirittura Fedez e Alessandro Cattelan hanno preso in giro Pierluigi nell’ultima puntata di Stasera C’è Cattelan.

Signora Raffaella parla del Parolaccia Gate a Bella Ma’: “Sono dispiaciuta per quello che ho detto”.

La puntata di ieri di Bella Ma’ si è aperta con un monologo della Signora Raffaella, che è tornata a chiedere scusa. La concorrente ha poi ripetuto quanto stia bene nel programma di Diaco.

“Buon pomeriggio, vi presento la nuova puntata di Bella Ma’. Come mai sono qui al centro io, ora, in questo momento? Perché c’è stata un’attenzione mediatica su di me, sul programma, su tutti noi. Questo mi ha meravigliata e anche divertita a essere sincera. Però effettivamente posso essere onesta e dire che mi è uscita una frase un po’ troppo pesante nei confronti di questi ragazzi in studio. E me ne dispiace, devo dire che sono molto dispiaciuta. Però l’atmosfera è talmente bella e anche rilassata, che io sono proprio felice di stare qui. E adesso vorrei che arrivasse il vero presentatore del programma, che non lo vedo qui”.

Tutto molto spontaneo.