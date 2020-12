Franco126 ha pubblicato il nuovo singolo Blue Jeans in collaborazione con Calcutta: nel 2021 l’artista sarà protagonista anche di due eventi dal vivo.

Nuovo singolo e due date dal vivo per Franco126. Il rapper e cantautore romano ha pubblicato un nuovo singolo per Bomba Dischi, in collaborazione con un grande nome della musica Itpop, Calcutta. S’intitola Blue Jeans, ed è un brano intenso, senza tempo, etereo e malinconico. L’antipasto perfetto per un annuncio che ha entusiasmato tutti i suoi fan: salvo Covid-19, sarà protagonista di due grandi live sul finire del 2021.

Franco126, Blue Jeans con Calcutta: il significato del brano

Dopo l’esordio da solista con l’album Stanza singola, Franco126 si proietta verso un 2021 da protagonista. Il primo singolo del suo nuovo progetto è Blue Jeans, in collaborazione con Calcutta.

Franco126

Il significato del brano, molto intenso e malinconico è semplice. Si tratta di una canzone che racconta la fine di una storia d’amore, ma con un’eleganza e una sobrietà straordinarie, regalando di fatto una vera perla per il cantautorato italiano moderno. Una perla che va a consolidare uno stile narrativo diventato ormai vero marchio di fabbrica per il rapper romano. A impreziosire il pezzo, anche la produzione di Ceri e il lavoro alle chitarre di Giorgio Poi. Di seguito il video di Blue Jeans:

Franco126: date e biglietti dei concerti

Non solo una nuova perla del suo repertorio. Il cantautore ha anche annunciato due nuovi concerti nel novembre del 2021. Le date da segnare sul calendario sono queste:

– 5 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 10 novembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti per i nuovi concerti di Franco126 sono disponibili dal 18 dicembre 2020 in tutti i punti vendita TicketOne e online.