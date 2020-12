Taylow Swift, Willow: il video ufficiale del nuovo singolo della cantante americana tratto dall’album Evermore.

Taylor Swift è ufficialmente tornata. A distanza di meno di 5 mesi dall’uscita dell’album folklore, inciso durante l’isolamento frutto della pandemia da Covid-19, la cantante americana ha voluto fare un grande regalo ai suoi fan in occasione del suo 31esimo compleanno. Ha quindi rilasciato a sorpresa l’11 dicembre un nuovo album, evermore, il nono della sua carriera in studio. Il tutto con tanto di primo singolo estratto già completo di video ufficiale. Ecco tutti i dettagli su Willow.

Taylor Swfit: il video di Willow

Diretto dalla stessa Tay-Tay, il videoclip di Willow riprende la conclusione di quello del singolo Cardigan tratto dal precedente album, di fatto segnando un fil rouge che lega indelebilmente i due lavori, usciti a così poca distanza e con tutta probabilità registrati nello stesso periodo con lo stesso team di produzione.

Taylor Swift

Nel video appare con un brevissimo cameo, riflesso nell’acqua, anche l’attuale fidanzato di Taylor, Joe Alwyn, attore che potrebbe presto diventare suo marito, stando ad alcuni rumor provenienti sul fronte del gossip. In attesa di saperne di più, godiamoci la nuovissima Willow:

Taylor Swift: il significato di Willow

Il brano scelto dalla cantante americana come primo singolo dal nuovo album prosegue sulla scia del precedente lavoro. Si tratta di una canzone d’amore dal testo basato sul racconto di una storia quasi fiabesca, con tantissimi elementi che vanno al di là dei cliché del genere.

Parlando più in generale dell’album evermore, Taylor ha dichiarato: “Per dirla chiaramente, non potevamo smettere di scrivere canzoni. Per cercare di dirla in maniera più poetica, pareva che fossimo ai margini dei boschi folkoristici e avessimo una scelta: voltarci e tornare indietro, oppure viaggiare più lontano nella foresta di questa musica. Abbiamo scelto di andare più a fondo“.