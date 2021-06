Marco Mengoni, Ma stasera: il nuovo singolo del cantante di Ronciglione, prodotto da Purple Disco Machine.

Marco Mengoni è tornato. Dopo un paio di anni d’assenza, se si esclude la cover di quando per il progetto I Love Radio, il cantante di Ronciglione ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo. S’intitola Ma stasera e sarà uno dei brani più passati di questa estate. Un pezzo disco-funk dalle sonorità anni Ottanta elettroniche, rielaborate per poterle rendere ancora più contemporane. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova canzone e sui futuri progetti dell’artista.

Marco Mengoni, Ma stasera: significato e video

Il nuovo brano di Mengoni è disponibile dal 18 giugno, con video ufficiale in usicta il 21 giugno. Si tratta del suo grande ritorno a distanza di due anni. Brano scritto dallo stesso Marco con Davide Petrella, su musiche di Catitti, Federica Abbate e Davide Petrella, prova a fotografare un rapporto umano vero, con tutte le sue complicazioni e le sue difficoltà, le sue contraddizioni e le contrapposizioni.

Marco Mengoni (ph credits Alvaro Beamud Cortes)

Oltre al testo, dal significato non superficiale, a rendere speciale questo brano è anche la produzione, affidata al tedesco Tino Piontek, conosciuto da tutti come Purple Disco Machine. Si tratta del dj che la scorsa estate ha scalato le classifiche con la sua hit Hypnotized, premiata con ben tre dischi di platino in Italia.

Marco Mengoni dal vivo: i nuovi concerti del cantautore

Non solo un nuovo singolo, ma anche due nuovi appuntamenti dal vivo. Mengoni non sarà protagonista nell’estate 2021, ma tornerà a far sentire la voce a tutti i suoi fan nell’estate 2022, a tre anni di distanza dall’Atlantico Tour del 2019.

Per il momento sono due i concerti del cantautore di Ronciglione annunciati il prossimo anno. Due appuntamenti molto importanti che hanno già infiammato tutti i suoi fan. Il tour Marco negli stadi partirà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e proseguirà il 22 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Probabilmente però, se riusciremo a metterci la pandemia alle spalle una volta per tutte, verranno aggiunte nuove date nei prossimi mesi. Di seguito il post con l’annuncio: