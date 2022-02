Il significato e qualche curiosità su Ovunque sarai di Irama, singolo pubblicato dall’artista il 3 febbraio 2022.

Irama ha pubblicato Ovunque sarai nel mese di febbraio 2022, brano contenuto in Il giorno in cui ho smesso di pensare, quarto album in studio dell’artista. La canzone è stata presentata in occasione della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Diamo uno sguardo al testo e al significato di cui è portatore.

Irama

Irama, Ovunque sarai: il testo

Ovunque sarai è il brano che Irama ha presentato a Sanremo 2022. La canzone ha raggiunto il quarto posto durante la kermesse musicale: inoltre, è stato accompagnato da un video – girato da Enea Colombi – a Podenzano.

Per quel che concerne la classifica italiano, il brano è arrivato al secondo posto, ottenendo anche un buon successo in Svizzera, dove si è posizionato alla numero 11. Il testo è stato scritto da Irama, a quattro mani con Giuseppe Colonnelli.

Il video col testo (nella caption) di Ovunque sarai:

Il significato del testo di Ovunque sarai

La canzone è dedicata a una persona molto cara ad Irama: la sua amata nonna, che ha perso qualche anno fa. Il cantautore toscano, infatti, canta la perdita e il dolore ad essa connesso. Coloro che lasciano questo mondo, però, sono sempre nel cuore e nella mente di chi li ricorda.

Per questo, nasce la speranza di poter incontrare – ancora una volta – la persona che ci ha lasciati, magari in un luogo “dove ogni anima ha un colore“: “Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò, se non ci sarai io lo capirò e nel silenzio io ti ascolterò“.

Ritrovare chi se n’è andato per sempre nei piccoli gesti della vita, nonostante il dolore e la disperazione possano prendere il sopravvento nei momenti intrisi di debolezza ed incertezza che seguono dopo la perdita di una persona tanto amata.