Sigfrido Ranucci si oppone alla nuova circolare Rai: ‘Impossibile fare informazione’

Nel corso di un incontro con la stampa, il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha espresso il suo severo dissenso riguardo all’ultima circolare della Rai, che impone la tracciabilità del materiale girato dai videomaker. Secondo Ranucci, questa novità rende “impossibile fare informazione” e rappresenta un passo verso la desertificazione dell’informazione pubblica. Durante l’incontro “Informazione, emergenza democratica”, il giornalista ha sottolineato le difficoltà che affrontano oggi i giornalisti in Italia, tra cui l’uso di querele temerarie. Ranucci stesso ha ricevuto 196 tra querele e richieste di risarcimento, chiarendo che, sebbene la Rai fornisca tutela legale, i giornalisti sono costretti a vincere sempre.

Ranucci ha sottolineato l’importanza del giornalismo investigativo ed il suo ruolo nel portare alla luce inchieste di grande rilevanza pubblica, evidenziando esempi come i Panama Papers, che dimostrano come le risorse pubbliche possano essere sottratte alla collettività con gravi conseguenze per la società. La circolare imposta dalla Rai, firmata dall’Amministratore Delegato, obbliga i videomaker a fornire tutto il materiale girato, anche se questo potrebbe ostacolare il lavoro di inchiesta. Ranucci ha avvertito che, con una responsabilità così estesa e indefinita, risulta difficile trovare dirigenti che si assumano la responsabilità in situazioni di emergenza. Ha concluso invitando a un’azione concreta per salvaguardare il valore pubblico della Rai, di fondamentale importanza per la democrazia e la cultura italiana.