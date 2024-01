Sigep – The World Dolce Expo torna a Rimini: la 45^ edizione apre con tante novità

– Sigep 2024, il 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, apre oggi, 20 gennaio 2024, a Rimini Fiera. Un appuntamento come sempre attesissimo dagli amanti delle dolci golosità ed anche dall’industria dolciaria che si chiuderà mercoledì 24 gennaio 2024.

Da oltre 40 anni, Sigep è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore del Foodservice Dolce e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

Un appuntamento che ha una forte vocazione internazionale ed è atteso da tutto il mondo del food service dolce, della panificazione dell’ho.re.ca. Una piazza d’incontro unica per dialogare con aziende e professionisti e per confrontarsi sugli scenari emergenti del comparto. Un’importante occasione di business, networking, aggiornamento professionale e condivisione. 5 giorni per progettare insieme il futuro del settore. Alla scorsa edizione sono intervenuti oltre 1.000 espositori, quest’anno si contano oltre 1.200 espositori, provenienti da ben 35 paesi la quota estera sfiora il 18%; dati che non si registravano dall’edizione di gennaio 2020. I più rappresentati – dopo l’Italia – Germania, Spagna, Francia Belgio e Turchia. Non mancheranno collettive anche da Ecuador, Brasile ed Ucraina.

L’evento leader di IEG richiamerà a Rimini oltre 500 top buyer da 81 paesi, in particolare da Stati Uniti, Spagna, Canada, Turchia, Brasile, India, Cina ed Emirati Arabi. Un incoming estero, rappresentato principalmente da importatori, distributori e catene di ristorazione, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con ICE Agenzia ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il supporto della rete internazionale dei regional advisor di Italian Exhibition Group presente in oltre 60 Paesi.

Sigep 2024 punta su un programma incentrato sui trend e gli scenari futuri tanto da dedicarvi un’intera area espositiva nella Hall sud, l’Innovation District, dove prendono forma le novità e le idee capaci di innovare e rendere sempre più competitivo il settore del foodservice dolce. L’area si sviluppa su tre filoni, animati da confronti professionali, nuove tendenze, imprese innovative e rivoluzioni digitali: la Vision Plaza, l’Area Start-up e il Premio Innovazione.

La Vision Plaza, il palcoscenico delle nuove tendenze nazionali e internazionali del Foodservice Dolce, commentate e approfondite dai grandi professionisti del settore, darà ampio spazio ai dati relativi sui consumi del ‘fuori casa’, grazie alle analisi CREST di Circana, società leader nell’analisi e interpretazione dei comportamenti dei consumatori. Inoltre la Vision Plaza, in collaborazione con media partner e associazioni di settore italiane ed estere ospiterà importanti talk su quattro specifiche aree: trend e innovazioni; market focus sulle singole filiere di Sigep gelato, pastry, chocolate, coffee e bakery; marketing digitale e, naturalmente, sostenibilità.

L’internazionalità di Sigep viene confermata anche da un ricco programma di competizioni, di cui 3 internazionali, che vedranno la partecipazione di ben 25 Paesi da tutto il mondo: la Gelato World Cup che coinvolge 11 team provenienti da Argentina, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Italia, Messico, Perù, Singapore, Taiwan e Ungheria; l’European Challenge, tappa europea del circuito Gelato Festival World Masters 2025, che coinvolge una ventina di gelatieri del vecchio continente; la Juniores Pastry World Cup, che si rivolge ai giovani talenti Under 23 e annovera ben 12 le nazioni in gara: Australia, Cile, Corea, Filippine, Francia, Hong Kong, India, Malta, Perù, Stati Uniti, Taiwan e Uzbekistan.

A sottolineare l’internazionalità di Sigep sono anche le edizioni internazionali: la 2a edizione di Sigep China, in programma dal 24 al 26 aprile 2024 presso il Shenzhen Convention & Exhibition Center Futian e l’edizione lancio di Sigep Asia, in programma a Singapore dal 26 al 28 giugno.