Sigep 2023: panettieri di tutto il mondo si sfidano alla quinta edizione di “Bread in The City”

– Bread in The City, il campionato internazionale di panificazione, torna alla 44esima edizione Sigep – the Dolce world Expo, che quest’anno si affianca alla settima edizione di AB Tech Expo 21-25 gennaio 2023 alla fiera di Rimini. La manifestazione – spiega Italian Exhibition Group in una mota – è realizzata grazie alla collaborazione con Richemont Club Italy, organizzazione internazionale di eccellenze della panificazione che promuove processi e pratiche di produzione a elevato valore artigianale.

All’interno della Bakery Arena 9 squadre da tre continenti Europa, Asia e America del Sud si fronteggeranno nella quinta edizione di Bread in The City, campionato internazionale di panificazione. I team, provenienti da Cina, Croazia, Israele, Italia, Messico, Olanda, Perù, Portogallo e Spagna sono composti da 2 concorrenti e 1 coach e si fronteggeranno in cinque diverse specialità: Ciabatta e Pani Speciali; Pani Liberi; Vienneserie; Torte da Forno; e Presentazione Salata.

Durante le 5 giornate di manifestazione, oltre a ospitare le sfide di panificazione, la Bakery Arena diventa il centro delle attività specificamente pensate per la filiera dei lievitati e realizzate in collaborazione con associazioni di settore nazionali e internazionali, che presenteranno anche ricerche e studi realizzati ad hoc per delineare lo stato e le prospettive di sviluppo del comparto, come per esempio Aibi e Assipan, con lo studio realizzato dal Cerved sul consumo di pane tra sostenibilità e nuovi trend alimentari; Italmopa, in rappresentanza della voce del mondo delle farine; Assipan; la Federazione italiana panificatori pasticceri e affini e il già citato Club Richemont.

La presenza in contemporanea di AB Tech Expo garantisce per la filiera dei lievitati la possibilità di aggiornarsi anche su tutte le principali novità di settore come macchinari e impianti, materie prime e ingredienti, arredamento e attrezzature, vetrinistica e confezionamento, accessori per la presentazione del prodotto, packaging, franchisor, formazione professionale e servizi. Una panoramica completa che segue tutte le fasi produttive: dallo stoccaggio del prodotto alla preparazione delle ricette, dall’impasto alla lavorazione, fino a lievitazione, cottura, raffreddamento, taglio e imballaggio finale, compresi naturalmente tutti i servizi che seguono la qualità del processo.

Gli sponsor della Bakery Arena sono: Molino Dalla Giovanna Platinum Sponsor; Corman e Lesaffre Golden Sponsor; Eurovo e Fiamma Silver Sponsor; Bread. & Edible Labels, Goodmorning Paper, Irinox, Jac, Mondial Forni, Moretti Forni, Sottoriva, Tecnomac e Tekno Stamap Technical Sponsor; Il panificatore italiano media partner.