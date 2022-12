SIGEP 2023: le grandi competizioni internazionali della pasticceria

– Alla 44esima edizione SIGEP – the Dolce World Expo l’eccellenza della pasticceria si sfida in un serrato calendario di competizioni di rilevanza nazionale e internazionale per valorizzare i talenti dell’arte più dolce. Il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione artigianali e Caffè organizzato da Italian Exhibition Group, alla Fiera di Rimini dal 21 al 25 gennaio, oltre a svelare le novità di prodotto, le più aggiornate analisi dei mercati, i nuovi macchinari e accessori, le prospettive dei mercati, valorizzerà i migliori Maestri artigiani con un fitto calendario di concorsi e competizioni. Spazio anche alle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario all’interno di AB Tech Expo.

Grazie alla collaborazione delle più importanti associazioni artigiane e industriali di settore, dei Maestri pasticcieri e dell’Agenzia ICE, Sigep – fa sapere IEG in una nota – ospiterà le sue filiere con un layout a tutto quartiere. È in questo contesto d’eccezione che si terranno concorsi di primo piano, per il panorama italiano ed estero, come le sfide tra pasticceri e l’incoronazione della Pastry Queen 2023, occasioni dove i Maestri della pasticceria saranno chiamati a esprimere tutta l’eccellenza delle proprie capacità ispirandosi, di volta in volta, a un tema assegnato: dalle suggestioni dei grandi classici del cinema d’animazione, alle sfumature della natura dell’Amazzonia, fino a confrontarsi con il genio di Leonardo.

Campionato Italiano Pasticceria italiani juniores e seniores – 21 e 23 gennaio, Pastry Arena – Sigep 2023 vedrà il ritorno dei campionati di pasticceria dedicati ai più promettenti e talentuosi pasticceri della penisola: il Campionato Italiano di Pasticceria Seniores, dedicato ai professionisti di età superiore a ventitré anni, e il Campionato Italiano di Pasticceria Juniores, rivolto a pasticceri professionisti sotto i ventitré anni di età. Promosse da Conpait, le manifestazioni vantano giurie con anche Maestri delle associazioni APEI, Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana e AMPI, Associazioni Maestri Pasticceri Italiani. Il tema dei concorsi “I grandi classici dell’animazione” verrà sviluppato utilizzando zucchero, pastigliaggio o cioccolato. Platinum Sponsor: Valrhona; 1895 by Lavazza; Molino Dallagiovanna partner del Campionato Juniores e Molino Grassi partner del Campionato Seniores. Golden sponsor: Debic. Silver Sponsor: Eurovo; Italia Zuccheri; Nuova Simonelli. Technical Sponsor: Circuito Lavoro; Irinox; Polin; Selmi.

Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores – 24, 25 gennaio, Dolce Arena – Nato da un’idea di Roberto Rinaldini e organizzato da Italian Exhibition Group SpA, sotto la presidenza onoraria di Emilia Coccolo Chiriotti e Iginio Massari, che è anche Giudice d’Onore, il Campionato Mondiale Pasticceria Juniores è una manifestazione a squadre che si rivolge ai giovani con meno di 25 anni di età, ponte verso i grandi eventi internazionali rivolti ai Seniores. II tema del concorso per l’edizione 2023 è l’Amazzonia, viaggio nella natura. Platinum sponsor: Besozzi Oro; Valrhona; 1985 By Lavazza. Golden sponsor: Elle &Vire Professionnel, Vitalfood, Silver sponsor: Luxardo, La Spaziale; Irinox; Selmi. Technical sponsor: Circuito Lavoro; Carpigiani; Lainox.

Campionato mondiale Pastry Queen – 24, 25 gennaio, Dolce Arena – Il Campionato mondiale Pastry Queen ideato per le donne pasticcere di tutto il mondo, offre un’occasione importante per mettere alla prova le capacità e fornire nuovi stimoli per una carriera in rosa, gratificante e di successo. II tema del concorso di quest’anno è Il genio di Leonardo Da Vinci. Platinum sponsor: Besozzi Oro; Valrhona; 1985 By Lavazza. Golden sponsor: Elle &Vire Professionnel. Silver sponsor: Luxardo, La Spaziale; Irinox; Selmi. Technical sponsor: Circuito Lavoro; Carpigiani; Lainox.

Nell’ultima giornata di Fiera, infine, in scena nella Pastry Arena SIGEP Giovani, un’iniziativa rivolta alle scuole provenienti da tutta Italia, organizzata in collaborazione con Pasticceria Internazionale, per promuove la formazione e lo scambio culturale tra studenti e professionisti dell’intera penisola e delle principali isole. Per l’edizione 2023 il concorso vedrà in gara 12 scuole, ciascuna composta da 4 concorrenti.