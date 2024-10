Siffredi in lacrime confessa sui figli, Leonardo e Lorenzo

A pochi giorni dalla sua partecipazione a un podcast, Rocco Siffredi è tornato a Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin. Durante il colloquio, l’attore italiano ha parlato dei suoi nuovi progetti, in particolare della sua imminente apparizione teatrale in cui condividerà la sua storia personale. Tuttavia, ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione sono state le sue riflessioni sui figli, Leonardo e Lorenzo.

Siffredi ha espresso un certo rammarico per le decisioni professionali che ha preso, ammettendo che queste scelte hanno avuto un impatto anche sui suoi figli. Ha sottolineato che i suoi ragazzi non hanno mai scelto di vivere con un padre il cui lavoro è spesso stigmatizzato dalla società. In particolare, ha raccontato che Lorenzo ha sofferto in ambito amoroso, e ha evidenziato come il suo mestiere non sia stato facile nemmeno per sua moglie.

L’attore ha affermato di essere soddisfatto della sua vita e di rifarebbe tutto, ma ha anche riconosciuto che gli manca la possibilità di vedere e guidare i suoi figli nel loro futuro. Rocco ha espresso il desiderio che i suoi ragazzi trovino la felicità, sia che scelgano di seguire la sua strada nel mondo dello spettacolo, sia in altri ambiti lavorativi. Ha condiviso che Leonardo si sta dedicando allo sport, mentre il maggiore è interessato al business delle criptovalute, dimostrando una propensione per l’intelligenza e l’impegno nel lavoro.

Siffredi ha confermato il suo attaccamento alla sua carriera, ma non può fare a meno di sentire che la sua scelta professionale ha avuto ripercussioni sui suoi figli. Ha descritto il sentimento di colpa che lo accompagna, poiché percepisce che, in un certo senso, ha trasmesso loro una “croce” da portare. Nonostante questo, Siffredi ribadisce il suo amore per la famiglia e il supporto che cerca di fornire ai suoi figli.

L’intervista è stata un mix di nostalgia e realtà, evidenziando la complessità dei rapporti familiari e il peso delle scelte individuali. Rocco si è mostrato riflessivo e consapevole, cercando di affrontare le sfide che derivano dal suo lavoro e dall’impatto che ha sulla famiglia.