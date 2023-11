Siete sicuri che il vostro gatto dorme come fate voi? È incredibile ciò che possono fare mentre dormite!

È difficile placare l’istinto di un gatto, proprio per questo la notte questo predatore di casa è spesso attivo senza che tu lo sappia

Seppur i millenni di convivenza con i gatti hanno in parte cambiato le abitudini di questi formidabili predatori, il nostro micio di casa resta un animale crepuscolare, questo vuol dire che non è propriamente notturno ne propriamente diurno, bensì che ama essere maggiormente attivo all’imbrunire. È proprio in questo momento, infatti, che i gatti selvatici entrano maggiormente in azione per dedicarsi alle loro attività preferite, ma il nostro micio di casa fa lo stesso?

In molti casi nemmeno ce ne accorgiamo ma la vita notturna di un gatto di casa può essere ben più attiva di quel che pensiamo. Alcuni proprietari lo sanno bene, altri meno, ma ecco cosa fa il tuo gatto mentre te ne stai al caldo sotto le lenzuola.

In casa o fuori il tuo gatto la notte è più sveglio che mai, mentre dormi lui può essere impegnato in diverse attività

Ovviamente la vita di un gatto domestico può essere molto diversa se lo stesso gatto vive in casa o fuori. Il giardino, infatti, offre uno stimolo in più per questi animali per risplorare la loro natura e seguire il loro istinto. Questi animali sono però molto spesso in grado di cacciarsi anche nei guai proprio per via del loro istinto, motivo per cui, al di là del loro desiderio, sono tantissimi i proprietari che per dormire sonni “tranquilli” decidono di tenere in casa il proprio gatto nelle ore notturne.

Dormire tranquilli però può non essere semplice se si vuole segregare un gatto in casa di notte, questi animali potremo infatti sentirli miagolare, smuovere ciotole o fare agguati improvvisi, anche ad un nostro piede fuori dalle lenzuola, rendendo alcune notti davvero troppo lunghe. Arrabbiarsi con loro per questo atteggiamento è però davvero scorretto visto che in fondo siamo noi ad aver forzato la mano cercando di cambiare la loro natura.

Questi animali si sono infatti evoluti per essere animali crepuscolari, il loro orologio biologico, dunque, gli suggerisce di essere più attivi nelle ore subito dopo il tramonto, ore in cui in natura si dedicherebbero alla caccia. Proprio per questo motivo il tuo gatto di notte ha più fame e spesso può svegliarti per farsi riempire la ciotola, questa non è una ripicca ma una necessità dettata dal suo istinto. Allo stesso modo un gatto chiuso in casa di notte giocherà, farà agguati o cercherà di attirare la tua attenzione perché molto probabilmente non avrà sonno e soffrirà di noia.

Un gatto tenuto all’esterno, invece, di notte avrà ben altro da fare solitamente è questo il momento ideale in cui questi animali si danno all’esplorazione, arrivando magari qualche giardino più in là del vostro. Un gatto fuori casa cercherà di darsi alla caccia, magari facendo agguati in un posto specifico, o magari cercherà un compagno o una compagna, cosa che può spesso degenerare nella lotta con altri suoi simili.

I gatti sono infatti animali territoriali ed amano perlustrare e marcare il territorio, generalmente lo spazio reclamato da un gatto è largo più del tuo giardino, motivo per cui molti gatti lasciati fuori la notte hanno il loro gran da fare nel girovagare per il perimetro e marcare il territorio. Non è raro, infatti, che il vostro gatto voglia cenare e poi uscire di casa, magari per bussare alla vostra porta di nuove al mattino presto prima dell’alba, un’abitudine che può spazientire ma che rispecchia la natura di questi animali.

Se il tuo gatto chiuso in casa sarà un po’ irrequieto, dunque, dovremo farcene una ragione, purtroppo è questo il prezzo da pagare se vogliamo essere certi che il nostro pelosetto sia al sicuro, tuttavia regalare qualche serata libera, forse, resta comunque una buona idea, soprattutto se non esistono grossi pericoli in cui il nostro predatore casalingo possa cacciarsi.