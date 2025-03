Siero Bio alla Vitamina C e E con Acido Ialuronico – Antirughe e Illuminante, Ideale per Contorno Occhi e Dermaroller, Biologico e Vegano.

11,37€ - 9,99€

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 4 x 13 cm; 60 grammi

Produttore ‏ : ‎ Florence

ASIN ‏ : ‎ B076611KCY

Numero modello articolo ‏ : ‎ ‎608614693054_SML

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

SIERO PER VISO, COLLO, DÉCOLLETÉ E CONTORNO OCCHI, ANTIRUGHE – SKIN CARE ANTI-ETÀ DONNA E UOMO: Siero illuminante viso per una pelle fresca e nutrita. Il nostro siero viso è arricchito con ingredienti antirughe e antimacchie. Si assorbe subito per un’azione SUPER idratante e rimpolpante immediata. La vitamina C, E, + niacinamide, acido ialuronico a basso/medio peso molecolare, olio di jojoba e aloe vera stimola la produzione di collagene migliorando la texture della pelle dall’interno.

FORMULAZIONE FRUTTO DI RICERCA SCIENTIFICA ALL’AVANGUARDIA: dermatologicamente testata dal Dip. di Dermatologia dell’Università di Ferrara. Delicato sulla pelle: il nostro hyaluronic acid serum viso contiene la più alta concentrazione autorizzata di acido ialuronico puro 100%, vitamina C e oltre 20 elementi sicuri, usati nella cosmesi donna e uomo come agenti antirughe occhi, occhiaie e borse, acne, pori dilatati. Fantastico abbinato a una crema viso per macchie ed ottimo per il contorno labbra.

RICCO DI ANTIOSSIDANTI PER UNA PELLE BELLA E DALL’ASPETTO GIOVANE: il siero alla vitamina c è la miglior scelta tra i prodotti viso donna e uomo. Grazie agli antiossidanti che contiene, il nostro siero contorno occhi e viso protegge dai radicali liberi e combatte le macchie, rendendo la pelle luminosa e giovanile. Usalo come crema viso idratante antirughe, uomo e donna. Preparati a far girare la testa e a distinguerti dalla folla grazie al miglior serum idratante viso del 2023.

PRODOTTO DI BELLEZZA BIOLOGICO E VEGANO MADE IN ITALY, CERTIFICATO AIAB ECOBIOCOSMESI Florence siero viso ha una delicata fragranza agli agrumi: in una piacevole esperienza dei sensi contrasta gli inestetismi della pelle rendendola radiosa e giovanile. Pensato per la pelle sensibile, idoneo per tutti i tipi di pelle: mista, secca, grassa, matura…e scelta ormai immancabile anche per la bellezza uomo. Privo di parabeni, siliconi, filler e fragranze artificiali. Non testato sugli animali.

IL MIGLIOR SIERO ALLA VITAMINA C ED ACIDO IALURONICO + NIACINAMIDE + complesso idratante NMF (novità) : grazie alla qualità delle materie prime da Agricoltura Biologica italiana, tutti i nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione AIAB. Siamo così sicuri che adorerai il Florence siero viso, che possiamo offrirti una garanzia di rimborso immediato: provalo oggi senza rischi. Contatta ora stesso il nostro supporto clienti per qualsiasi domanda possa avere: risponderemo nel giro di 24 ore!