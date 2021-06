Violentata da un gruppo durante una festa. E’ la denuncia su cui indaga la procura di Siena presentata da una giovane di 20 anni riguardo a una presunta violenza sessuale di gruppo subita da lei stessa. La vicenda viene riportata nelle pagine locali de La Nazione e gli inquirenti hanno avviato le indagini nel massimo riserbo. Per la protezione della giovane è stato attivato il protocollo “Codice Rosso” che viene utilizzato nei casi di vittime di violenza.

L’episodio riferito dalla ventenne alle autorità sarebbe avvenuto durante una festa in città e risalirebbe ad alcuni giorni fa. Nella violenza denunciata dalla ragazza sarebbero coinvolti più giovani. Verifiche sono in corso per riscontrare il racconto della giovane aggredita e per accertare i fatti.