Siena tra le città più care, ma hotel a prezzi competitivi

Siena si distingue come una delle città più care d’Italia, ma i prezzi degli alberghi risultano sorprendentemente competitivi. Questa caratteristica rende Siena una meta ideale per i viaggiatori attenti al budget, soprattutto in un’estate 2025 segnata dall’inflazione. Un recente studio dell’Unione Nazionale Consumatori ha rivelato che, nonostante un aumento nazionale del 1,3% nel settore dell’alloggio, Siena ha registrato una riduzione dei prezzi degli hotel del 12,6%. Questo fatto la colloca tra le città più economiche, insieme a Mantova e Pisa.

Siena si trova al 33esimo posto nella classifica delle città con il rincaro maggiore dal 2021 al 2025. In contrasto con rinomate mete turistiche italiane come Venezia, Milano e Firenze, che hanno visto lievitare i prezzi negli ultimi anni, Siena si propone come una scelta accessibile per chi desidera prendersi una pausa senza spendere una fortuna. Per esempio, Venezia ha subito un incremento record del 64,7% rispetto ai valori pre-crisi del 2021.

L’Unione Nazionale Consumatori sottolinea l’impatto delle attuali pressioni inflazionistiche sul turismo, costringendo molte famiglie a ridurre la durata delle vacanze o a rinunciarvi del tutto. In questo contesto, Siena, con i suoi prezzi in calo, emerge come una grande opportunità. Questa città offre un’alternativa valida per godere delle sue bellezze storiche e culturali senza eccessivi sacrifici economici.