Siena: sfide e opportunità dopo la chiusura di Beko

Il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha fatto il punto sulla difficile situazione lavorativa della città in seguito al tavolo tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardo al piano industriale di Beko Europe. A Siena, la data di cessazione della produzione è già nota, mentre negli altri stabilimenti ci sono incertezze e difficoltà.

Durante l’incontro, si è discorso del piano per l’uscita di Beko dallo stabilimento di viale Toselli e della reindustrializzazione, un processo iniziato in anticipo rispetto ad altre aree. Il sindaco ha evidenziato la collaborazione tra Comune e Invitalia, ricordando la creazione della newco Sviluppo Siena srl. Allo stesso tempo, è previsto un incontro del consiglio comunale per l’approvazione dell’adesione alla nuova società. Sono previsti anche investimenti da parte dell’amministrazione per potenziare il sito produttivo.

Sono stati presentati dati sulle potenzialità dello stabilimento di viale Toselli, che mostra promettenti opportunità per la reindustrializzazione. In merito ai potenziali investitori, si è appreso che Beko ha indicato l’interesse di diverse aziende, con tre selezionate per ulteriori analisi.

Infine, il sindaco ha riconosciuto l’impatto emotivo che la cessazione della produzione avrà sui lavoratori, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a sostenere il futuro degli occupati e a garantire nuove opportunità di lavoro e sviluppo per la città.