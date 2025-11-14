Siena: Opportunità di Turismo e Crescita nella Provincia

Il turismo a Siena e provincia è un argomento di grande attualità. Confesercenti, insieme a AssoHotel e Booking.com, ha analizzato la situazione attuale. Leonardo Nannizzi, presidente di Confesercenti Siena, ha sottolineato l’importanza di aumentare l’attrattività della città, suggerendo che non si deve puntare solo su piazza del Campo, il Duomo e il Palio. Ha evidenziato l’importanza di creare nuove attività per migliorare il rapporto tra provincia e capoluogo.

Antonio Munafò, presidente di AssoHotel Confesercenti Siena, ha evidenziato che l’associazione è particolarmente attenta ai dati sul turismo, una parte rilevante dell’economia, con un impatto che in Toscana e nella provincia di Siena è ancora più significativo. Ha espresso preoccupazione per la mancanza di interesse verso molti eventi dedicati al turismo, dove spesso partecipano persone non del settore. Tuttavia, ha accolto con favore un incontro con Booking.com, che rappresenta un grande intermediario, creando interesse tra gli operatori locali.

Booking.com ha fornito dati sul turismo nel 2025, segnalando che la Valdorcia ha visto il maggiore aumento nelle prenotazioni, con una tariffa media di 175 euro. Segue il Chianti, dove le prenotazioni dalla Germania continuano a crescere, e la Valdichiana. Tra i comuni, Monteriggioni ha registrato il miglioramento maggiore nelle richieste, seguito da Colle Val d’Elsa, Radda in Chianti e Chianciano.

Si è inoltre notata una crescita dei viaggiatori singoli, mentre le famiglie hanno registrato un incremento minore. L’andamento delle prenotazioni per il 2026 appare positivo, tranne per alcuni periodi di incertezza. Le novità potrebbero arrivare dall’Asia, con tendenze attese come road trip, bellezza e natura personalizzata.

