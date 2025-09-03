19.8 C
Siena in crisi: il costo della vita minaccia i residenti

Il costo della vita a Siena sta aumentando, creando difficoltà per i cittadini. Secondo il gruppo ‘Per Siena’, la città detiene il primato di essere la più cara d’Italia, con un’inflazione del 2,6% e un incremento annuo della spesa di 663 euro per ogni famiglia. Questa situazione impatta pesantemente su famiglie, studenti e lavoratori.

La spesa alimentare media a Siena è circa di 535 euro al mese per famiglia, ben superiore alla media regionale e nazionale. Questo diventa ancor più significativo considerando i redditi locali: il costo della spesa incide quasi il 38% sul reddito medio dei senesi, rispetto al 26% a livello nazionale. Da queste cifre si comprende chi riesce a prosperare e chi è costretto a lasciare il territorio.

Per gli studenti, le difficoltà sono accentuate. Il costo medio per una stanza singola è di circa 440 euro, un importo che rappresenta oltre la metà del budget mensile, anch’esso superiore alla media nazionale. L’Università, importante risorsa per la città, rischia di diventare escludente, favorendo l’accesso in base al reddito piuttosto che al merito. Questo ha portato a un calo delle iscrizioni, poiché il costo della vita rappresenta un ostacolo all’istruzione.

Inoltre, il turismo influisce sull’economia locale, con l’aumento dei prezzi orientati verso i visitatori, i quali hanno una capacità di spesa superiore a quella dei residenti. Ciò porta a una progressiva esclusione economica dei senesi dal centro città. È fondamentale che si sviluppino politiche abitative, universitarie e sociali basate su questi dati. Siena si trova di fronte a una scelta cruciale: continuare a essere una città vivibile per i suoi abitanti o trasformarsi in un semplice spazio per turisti. La scelta influenzerà il suo futuro e la qualità della vita dei cittadini.

