Siena drizza le antenne: Bitcoin e Blockchain in primo piano

Il convegno “La Rivoluzione Bitcoin – Cripto e Blockchain cambiano la società” si è tenuto al Palazzo Patrizi di Siena, riunendo esperti, istituzioni e cittadini per analizzare l’impatto delle criptovalute e della tecnologia blockchain sulla società. L’evento è stato organizzato dal Movimento Civico Senese, con la partecipazione di docenti, divulgatori e amministratori.

Filippo Anania ha moderato il dibattito, illustrando la storia del Bitcoin, dalla sua genesi negli anni Novanta fino ai recenti sviluppi. Ha messo in evidenza come molte nazioni considerino il Bitcoin come una riserva strategica e sottolineato l’importanza di comprenderne il funzionamento piuttosto che trarne pregiudizi.

Luca Busolli ha descritto la blockchain come un sistema sicuro e trasparente, evidenziando le possibilità applicative nel settore pubblico, dall’identità digitale alla gestione dei beni culturali. Buone opportunità sono state ipotizzate anche negli NFT, utili per contrastare il turismo e favorire percorsi alternativi.

Il professor Stefano Capaccioli ha trattato l’aspetto giuridico e tecnico del Bitcoin, sottolineando come rappresenti un cambiamento significativo nel modo di effettuare transazioni online. Ha anche sollecitato l’adeguamento normativo e ricordato il numero crescente di italiani che possiedono criptovalute.

Marco Costanza ha parlato del Bitcoin come un diritto al risparmio, per affrontare la crescente concentrazione della ricchezza. Ha previsto scenari futuri in cui il Bitcoin potrà fungere da garanzia reale. Davide Lowenstein ha evidenziato i vantaggi pratici delle criptovalute nel commercio, citando l’efficienza dei pagamenti digitali rispetto ai tradizionali.

Infine, il dibattito ha toccato temi come fiducia, tassazione e opportunità locali. L’evento ha incoraggiato un dialogo costruttivo su come Siena possa diventare un hub per l’innovazione, dimostrando che la rivoluzione digitale riguarda non solo la finanza, ma anche la cultura e il coinvolgimento della comunità.