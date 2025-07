Siena: come rilanciare il turismo e attrarre visitatori

Il turismo a Siena, pur vivendo un momento di flessione, continua a rappresentare un settore vitale per l’economia locale. Secondo il rapporto “Tourism and Incoming Watch – Giugno 2025”, redatto da CleverAdvice in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale del Turismo, la provincia di Siena si colloca al tredicesimo posto in Italia per le spese digitali effettuate dai turisti stranieri nel 2024.

Nel 2023, il territorio senese ha registrato circa 359 milioni di euro in pagamenti digitali. Siena si distingue tra le prime venti province italiane, accanto a città come Torino, Bologna e Genova, grazie al suo ricco patrimonio di arte, cultura e storia. Località celebri come San Gimignano, Montalcino, Montepulciano e Pienza contribuiscono significativamente all’attrattiva del territorio.

Un dato interessante evidenziato nel rapporto è che il 17% dei pagamenti digitali proviene da turisti stranieri, una cifra che supera di gran lunga la media nazionale, fissata al 5,8%. Solo Venezia ha una percentuale più alta, con il 19,2%. Un altro aspetto importante è la capacità della provincia di diversificare l’offerta turistica e ridurre la stagionalità. Infatti, l’indice di stagionalità è calato del 13,2% rispetto all’anno precedente, indicando che i flussi turistici si distribuiscono in modo più omogeneo nel corso dell’anno. Primavere e autunni, caratterizzati da un clima più mite e da eventi programmati, risultano sempre più strategici per attrarre visitatori.