Siena celebra i giovani talenti con Stelle in corsa

L’iniziativa “Stelle in corsa”, promossa dal Comune di Siena, mira a valorizzare i talenti artistici giovanili del territorio e a coinvolgere la comunità nel processo di selezione. Questo talent show è aperto a giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti nella provincia di Siena o iscritti a istituti scolastici e università locali, anche se non residenti.

I concorrenti finalisti avranno l’opportunità di esibirsi in uno spettacolo diretto dal direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, il 28 gennaio 2026 al Teatro dei Rinnovati. Durante l’evento, il pubblico in sala e una giuria tecnica voteranno i partecipanti, con entrambi i gruppi che avranno un peso del 50% nei voti complessivi. Il concorrente con il punteggio più alto sarà premiato alla fine dello spettacolo.

Il vincitore riceverà un premio in denaro di mille euro e avrà la possibilità di aprire la stagione estiva dei Teatri di Siena “Sboccia l’Estate” nel 2026. È importante notare che l’evento non è considerato un concorso a premi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica.

Infine, l’iniziativa celebra l’arte come fonte di emozioni e riflessioni, sostenendo che la musica, il canto e la recitazione sono forme d’arte che arricchiscono l’anima e la mente, invitando tutti a vivere appieno queste esperienze artistiche.