Sidra e la Musica Sarda: Emozioni al Festival di Lecco

Il festival di musica e teatro “Sopra di me La Grigne” si svolgerà tra i monti di Lecco dal 14 giugno al 2 agosto. Un evento di spicco sarà l’esibizione di Sidra, cantautrice originaria di Bitti, prevista per il 28 giugno al rifugio Roccoli Lorla di Valvarrone.

Sidra, il nome d’arte di Piera Demurtas, presenterà una selezione di brani, tra cui il suo nuovo pezzo in lingua sarda “Asa a connoschere”, recentemente pubblicato. La performance sarà arricchita dalla chitarra di Sebastiano Deriu e dal pianoforte di Antonio Sircana.

L’artista ha una carriera ricca, con riconoscimenti significativi. Ha vinto nel 2016 il festival “A squarciagola” a Sassari con il brano “Tue non ti irmentiches chie sese” e nel 2017 ha partecipato all’Abbabula festival con il brano “Ombra”, inserito nell’antologia del premio Cet scuola autori di Mogol. Nel 2021 ha ricevuto il premio come migliore interprete al festival Alpi Apuane, in Toscana.

Sidra combina diversi generi musicali, spaziando dal blues al soul americano, fino al pop italiano e alla musica etnica. Il suo primo album, “Come schiuma”, è stato realizzato a Torino con il supporto di Giuvanna. Accanto alla musica, ha anche una passione per l’arte visiva, avendo vinto un premio nella sezione pittura al concorso “Fabrizio De Andrè”. Inoltre, ha collaborato con il mondo del cinema, fornendo la voce per la colonna sonora del film “Falamos” di Paolo Lubinu, e ha esperienze in ambito teatrale con diverse compagnie. Nel giugno 2024, presenterà un concerto narrativo ispirato al libro di Michela Murgia.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.unionesarda.it