sideload delle app bloccato sui Galaxy, ma si può riattivare

Il sideload è uno dei motivi per cui gli utenti decidono di utilizzare uno smartphone Android, in quanto consente di personalizzare e di scaricare sui device qualsiasi tipo di app, anche quelle non presenti ufficialmente sul Google Play Store, prestando però la massima attenzione in quanto vanno scelte bene le fonti per il download.

Samsung con il rilascio della nuova interfaccia proprietaria, la One UI 6.1.1, attualmente esclusiva dei nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip e Z Fold 6, ha optato per l’attivazione di default della funzione denominata “Blocco automatico”, già presente tra le opzioni offerte dalla One UI 6.0 basata su Android 14, andando ora ad aggiungere anche il blocco al sideload.

E’ bene sottolineare però come questa scelta, seppur imposta in una fase iniziale dal produttore, può essere modificata ed è l’utente finale a decidere se continuare a conservare le limitazioni offerte di default oppure se andarle a disattivare, sbloccando così la possibilità di scaricare le app attraverso altre piattaforme, apk compresi.

In fase di configurazione di un nuovo smartphone equipaggiato con la One UI 6.1.1 viene mostrata all’utente una schermata in cui è attiva la voce “Blocco automatico”, basta semplicemente togliere il flag posto di fianco e la funzione non verrà attivata dal sistema.

La procedura risulta essere alquanto semplice ed i passaggi da seguire, sono riportati di seguito:

Aprire il menù delle Impostazioni;

Selezionare il sottomenù Sicurezza e Privacy;

Scorrere sino a trovare la voce Blocco Automatico;

Disattivare l’opzione Blocco Automatico attraverso l’identificazione biometrica

Una particolarità che potrebbe tornare utile è legata al fatto che il “Blocco Automatico” attivo di default potrebbe non esserlo sugli smartphone equipaggiati con la One UI 6.1.1 ma che hanno effettuato il ripristino delle impostazioni di sistema da un altro Galaxy aggiornato ad una versione precedente della One UI, con la funzione Auto Blocker non attiva di default.

L’obiettivo del colosso sud-coreano è quello di impostare di default il “Blocco Automatico” su tutti i device della galassia Galaxy che verranno aggiornati alla nuova versione del software, obbligando sempre più utenti a dover ricorrere all’utilizzo di questa procedura. Speriamo solo che il blocco continui ad essere disattivabile, anche se la sicurezza viene prima di tutto.