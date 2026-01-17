Sicuri in montagna d’inverno in Italia

Domani, domenica 18 gennaio, si terrà l’appuntamento dedicato alla Giornata nazionale “Sicuri in montagna d’inverno”, organizzato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI). L’iniziativa, che inizierà alle 9.30, è rivolta agli appassionati della montagna e agli escursionisti.

L’obiettivo principale dell’evento è prevenire gli incidenti invernali, affrontando temi come la corretta pianificazione delle attività, la valutazione dell’ambiente, le principali cause di incidenti e le procedure per allertare i soccorsi in caso di emergenza. Si tratta di un momento formativo pensato per aumentare la sicurezza in montagna durante la stagione fredda, promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli.