L’emergenza

L’emergenza sanitaria, collegata alla pandemia, ha messo sotto gli occhi di tutti il ruolo della medicina del territorio. Per riuscire a far fronte all’emergenza, gli ospedali devono essere circondati da una rete di ambulatori e presidi ben organizzata. Soprattutto per la gestione di malattie croniche o di tumori molto diffusi, come le patologie e le neoplasie urologiche che in Italia interessano milioni di uomini e donne. Le sentinelle territoriali per questo tipo di malattie sono gli urologi del territorio, oggi riuniti online nel X Congresso nazionale della Società Italiana di Urologia Territoriale (Siut). “L’urologo del territorio può rappresentare la chiave di volta per la gestione di patologie sia croniche che oncologiche. Deve essere però inserito in un percorso strutturato e condiviso, con gli altri specialisti e i medici di famiglia, per poter così assistere al meglio i pazienti durante questa complessa fase della pandemia. Il territorio, cioè le ASL, deve tornare ad essere la risposta primaria alla domanda sanitaria che viene da una popolazione spesso troppo intimorita per recarsi in un ospedale”. E’ l’appello che lanciano dal congresso.

“La prima ondata di epidemia ha diminuito le diagnosi di tutti i tumori, compresi quelli urologici, per alcuni dei quali accumulare un ritardo di 2-3 mesi può essere molto grave”, spiega Corrado Franzese, presidente nazionale Siut. “Per esempio nel caso di tumori alla vescica, pene, testicolo, o delle vie escretorie. L’emergenza non deve poi far abbandonare le terapie e in questo possono aiutare i farmaci long lasting che vengono cioè somministrati ogni 3 o 6 mesi, diminuendo così la necessità di recarsi in ambulatorio”. Durante l’emergenza, infatti, per evitare pericolosi assembramenti le visite si sono dimezzate, mentre i pazienti più gravi, come quelli oncologici, sono stati assistiti per lo più a domicilio. “La seconda ondata ci impone di riorganizzare i percorsi d’assistenza soprattutto quelli inerenti ad alcuni tumori molto diffusi. L’ambulatorio urologico può e deve tornare a prendersi in carico il paziente dopo la diagnosi e l’intervento terapeutico”, continua Franzese.

Un esercito sul territorio

Gli urologi territoriali sono medici convenzionati con il Sistema sanitario, come i medici di medicina generale. “Ognuno di noi esegue in media 4 visite all’ora per 38 ore settimanali, per un totale di 7mila pazienti in un anno. Moltiplicando per la totalità degli urologi territoriali arriviamo 2,5 milioni di prestazioni in 1 anno gestite fuori dagli ospedali”, sottolinea Franzese. Un presidio importante che dovrebbe essere sfruttato a pieno per la prevenzione oltre che per la diagnostica o la gestione della terapia, in modo che l’ospedale sia chiamato in causa solo quando il paziente ha bisogno di una prestazione ad alta specializzazione. Il dialogo ospedale-territorio non è stato implementato negli ultimi dieci anni e oggi ne tocchiamo con mano la mancanza. E l’emergenza non ha migliorato le cose. “Le famigerate Usca, le Unità che dovrebbero garantire la gestione domicialiare dei malati, sono poche e non comprendono al loro interno i medici gli specialisti che possono gestire urgenze diverse da quelle Covid: urologiche, metaboliche, cardiologiche e così via”.

Il tumore della prostata

Al congresso nazionale della SIUT sono stati presentati i primi risultati di un sondaggio tra i membri del direttivo Siut sulla gestione del carcinoma prostatico da parte dell’urologo territoriale. I dati sono stati raccolti nel secondo semestre del 2019 e quindi alla vigilia della pandemia. Il 75% dei casi sono stati gestiti in sinergia con il centro oncologico di riferimento. Solo un paziente su quattro ha effettuato esami di follow up con cadenza mensile e semestrale mentre gli altri sono stati controllati ogni tre mesi. Emerge anche una certa predilezione, da parte dei pazienti e degli specialisti, all’utilizzo di terapie ormonali a lungo termine trimestrali o semestrali. Queste formulazioni sono state prescritte da sei medici su dieci e sono preferite dal 75% dei malati. “Si tratta di dati preliminari ma che dimostrano chiaramente come anche dal territorio si possa garantire l’assistenza oncologica”, conclude Franzese. “Il ricorso a terapie a lunga azione potrà nei prossimi mesi essere sempre più necessario per limitare ulteriormente gli accessi agli ospedali. Sono oltre 564mila gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore della prostata e che quindi necessitano di assistenza. Siamo pronti a fare la nostra parte e ad alleggerire il carico di lavoro che grava sugli ospedali”.