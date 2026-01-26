Sicurezza veterinaria in Italia

Il direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, Giorgio Varisco, ha sottolineato l’importanza degli Istituti Zooprofilattici nella diagnosi, nella cooperazione internazionale, nella lotta alle emergenze sanitarie e all’antimicrobico-resistenza. Si è tenuta una conferenza stampa al Senato della Repubblica sul tema della sicurezza veterinaria come pilastro della sanità pubblica e della sicurezza alimentare, con un focus sul ruolo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nella prevenzione dei rischi sanitari e nella tutela della Salute Unica.

Varisco ha spiegato che la prevenzione veterinaria rappresenta una componente essenziale nella tutela della salute pubblica, proteggendo non solo gli animali, ma anche le persone, l’ambiente e l’intero sistema agroalimentare. Gli Istituti Zooprofilattici operano ogni giorno nelle attività di prevenzione su tre fronti strategici: diagnosi precoce delle malattie, prevenzione dei rischi emergenti e supporto scientifico alle autorità sanitarie.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della cooperazione internazionale, considerata uno strumento fondamentale di prevenzione sanitaria, e alla lotta all’antimicrobico-resistenza, una delle principali sfide sanitarie globali. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale monitora l’uso dei farmaci, promuovendo modelli di allevamento basati su prevenzione, benessere animale e biosicurezza.

L’IZSLER rilancerà questi temi in tre eventi nelle Università di Milano, Bologna e Parma, in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria.