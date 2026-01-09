Sicurezza urbana Italia

La Polizia Locale ha intensificato i controlli durante il periodo delle festività di Natale e di fine anno per garantire la sicurezza urbana e il presidio del territorio. Questa attività di controllo è stata effettuata in coordinamento con la Prefettura, in quanto il periodo in questione è considerato più critico a causa degli spostamenti intensificati.

I controlli svolti da metà dicembre fino al 6 gennaio hanno portato alla scoperta di circa 50 conducenti alla guida di veicoli non sottoposti a revisione, 20 che non utilizzavano le cinture di sicurezza e 53 guidatori che utilizzavano lo smartphone senza rispettare le disposizioni previste. Sono stati inoltre riscontrati 12 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e tre casi di guida in stato di ebrezza, di cui due gravi con valenza penale e uno amministrativo. In conseguenza di questi controlli, sono state ritirate 59 patenti di guida.

L’attività di contrasto al degrado ha portato all’identificazione di tre persone in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico, alle quali è stata comminata una sanzione pecuniaria amministrativa e un provvedimento di obbligo di allontanamento, noto come Daspo urbano. L’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Santo Canale, ha commentato che l’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini durante il periodo delle festività, intensificando i controlli sulla strada e inibendo dalla guida i conducenti potenzialmente pericolosi. Le fattispecie rilevate hanno riguardato principalmente l’utilizzo dello smartphone, la guida in stato di ebrezza e l’assenza di copertura assicurativa. L’Amministrazione prosegue l’impegno a presidiare le strade della città, al fine di scongiurare il maggior numero possibile di incidenti stradali e tutelare il maggior numero di vite.