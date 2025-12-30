Sicurezza urbana in Italia in crisi

Il 30 dicembre, alle ore 9.40, la deputata del M5S Chiara Appendino ha espresso la sua posizione in merito al rifiuto del Governo di approvare un ordine del giorno a sua firma volto a richiedere misure di sostegno alle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana. Secondo la deputata, il rifiuto del Governo conferma che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi sostenitori vivono in una realtà diversa da quella dei cittadini.

La deputata ha affermato che le periferie sono caratterizzate da una forte paura tra i cittadini, che hanno timore di uscire di casa, e che le città sono piene di violenza, con dati allarmanti quali scippi in aumento dell’8%, rapine del 24% e violenze sessuali del 34%. Inoltre, tre italiani su quattro hanno dichiarato di avere più paura adesso che in passato. Le Forze dell’ordine avrebbero scritto che per la destra la sicurezza è solo uno slogan, senza alcun takip concreto. La deputata ha concluso affermando che gli italiani conoscono ormai la verità.