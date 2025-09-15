Sicurezza sul lavoro: incidente tragico a Reggio Emilia

Un incidente grave è avvenuto a Reggio Emilia, dove un uomo di 56 anni è stato travolto da un camion mentre si stava dirigendo a piedi al lavoro. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova, e le sue condizioni sono critiche.

L’infortunio si è verificato nel pomeriggio all’interno dell’area privata di un’attività situata in via Flavio Gioia, nel quartiere Santa Croce. Secondo le informazioni fornite dalle forze dell’ordine, l’uomo è stato investito da un camion in fase di manovra. Il conducente del veicolo ha 36 anni.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sono giunti sul posto poco prima delle 13, con un’ambulanza e un’automedica. Il personale del 118 ha fornito le prime cure al ferito, che è poi stato trasferito in modo urgente presso l’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Sono intervenuti anche i tecnici dell’ispettorato del lavoro, chiamati dalla polizia locale, che era presente per verificare la situazione. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e per analizzare l’intera vicenda, richiamando l’attenzione sulla necessità di misure di prevenzione e sicurezza nel contesto lavorativo.