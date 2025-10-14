Sicurezza sul lavoro in UE: diminuiscono gli infortuni non mortali

Nel 2023, l’Unione Europea ha registrato 2,83 milioni di incidenti non mortali sul lavoro, mostrando una diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente, quando erano stati segnalati 2,98 milioni di casi (148.935 in meno). Tuttavia, il numero di incidenti mortali rimane significativo, con 3.298 lavoratori deceduti, corrispondenti allo 0,1% del totale degli incidenti. Questo rappresenta un incremento di 12 decessi rispetto all’anno scorso, ma 110 in meno rispetto a un decennio fa.

Il rapporto di Eurostat evidenzia che il tasso medio di mortalità nel 2023 è stato di 1,63 vittime ogni 100.000 occupati, leggermente inferiore all’1,66 del 2022. Per il momento, l’indice di incidenza si mantiene al di sotto della soglia delle 2 vittime ogni 100.000 lavoratori, dato stabile dal 2016.

Negli ultimi dieci anni, i dati mostrano un miglioramento graduale della sicurezza sul lavoro, anche se rimangono cifre preoccupanti. I settori più a rischio continuano a essere l’edilizia, l’agricoltura e la manifattura, dove il pericolo di incidenti gravi o fatali è superiore alla media.

La Commissione Europea e gli Stati membri intendono rafforzare le misure di prevenzione, attraverso una migliore formazione dei lavoratori e un controllo più stretto delle norme di sicurezza. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia dal non abbassare la guardia, specialmente nei contesti caratterizzati da precarietà contrattuale e da una scarsa tutela sindacale.