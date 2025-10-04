20.4 C
Sicurezza sul Lavoro in Salento: Emergenza e Tragedie Recenti

Da StraNotizie
Dopo la morte di Antonio Marsano, 58 anni, a causa del crollo di un solaio in un cantiere a Corsano, la Cgil Lecce e la Fillea Cgil Lecce hanno espresso preoccupazione per la sicurezza sul lavoro nel Salento.

I segretari Tommaso Moscara e Luca Toma hanno manifestato il loro “dolore e vicinanza alla famiglia” e hanno messo in evidenza che le cadute dall’alto sono tra le cause principali di incidenti mortali nei lavori edili, rappresentando oltre un terzo degli eventi fatali e molti degli infortuni più gravi.

I rappresentanti sindacali hanno ribadito la loro preoccupazione, osservando che nonostante l’attenzione dedicata alla sicurezza nei corsi e nei convegni, la provincia di Lecce continua a registrare incidenti gravi. Hanno descritto la situazione come un dramma che non deve diventare una normalità.

La Cgil ha sottolineato che la prevenzione è spesso trascurata, lamentando la mancanza di controlli, formazione e una cultura della sicurezza nei cantieri. “La nostra terra piange un’altra vittima sul lavoro, morta dopo una caduta da tre metri mentre cercava di guadagnarsi da vivere. È una tragedia profonda, soprattutto in un periodo in cui alcuni prendono in giro i lavoratori in sciopero”, hanno concluso Moscara e Toma.

