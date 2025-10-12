Sicurezza sul lavoro in Liguria: un impegno urgente da affrontare

Domenica 12 ottobre si svolge in tutta Italia la 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa dall’Anmil. Simone D’Angelo, consigliere regionale del Partito Democratico in Liguria, ha sottolineato che questa giornata deve diventare un impegno concreto per il futuro, ricordando che nel territorio ligure si sono verificati 19 decessi sul lavoro nei primi otto mesi, segnando un aumento del 55% rispetto al periodo precedente. D’Angelo ha evidenziato che dietro ogni numero ci sono vite spezzate e ha chiamato a una maggiore attenzione sulla sicurezza.

In Liguria, l’84% delle imprese controllate è risultata irregolare, con un incremento del 19% delle malattie professionali. Tuttavia, su oltre 130.000 aziende, solo 1.300 ispezioni vengono effettuate annualmente. Per D’Angelo, è fondamentale potenziare i servizi di prevenzione e sicurezza, aumentando le risorse e il personale per garantire un lavoro più sicuro.

Maurizio Calà, segretario della Cgil Liguria, ha affermato che salute e sicurezza possono essere garantite solo attraverso il miglioramento della qualità del lavoro. Ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di controllo pubblico sul lavoro irregolare, sottolineando la necessità di investire maggiormente nella qualità lavorativa per affrontare i problemi del mercato.

Giuseppe Gulli, segretario organizzativo della Uil Liguria, ha dichiarato che gli infortuni e le morti sul lavoro sono una grave ingiustizia sociale e una sconfitta per tutti. Ha chiesto un piano nazionale straordinario per la sicurezza sul lavoro, con maggiori risorse, ispettori competenti e formazione obbligatoria, lamentando l’assenza di azioni concrete a livello nazionale.