Sicurezza sul lavoro in Italia: un’emergenza da affrontare

Tiziano Bonacorsi, un muratore di 58 anni conosciuto a Lama Mocogno, è deceduto tragicamente durante il suo turno di lavoro in un cantiere del caseificio sociale Casello. L’incidente è avvenuto quando il braccio di una betoniera ha subito un cedimento strutturale e lo ha colpito alla testa, facendolo cadere dal ponteggio. I soccorsi, giunti tempestivamente da 118 e elisoccorso, non hanno potuto salvare l’uomo, che era già deceduto a causa dei gravi traumi.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno intervenuto per mettere in sicurezza la zona, mentre la betoniera è stata sequestrata per le indagini. La causa dell’incidente sembra essere la rottura di un perno, che ha portato al cedimento del braccio della macchina. Gli amici ricordano Bonacorsi come un appassionato di motori e go-kart, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva.

Numerosi sindacati hanno espresso indignazione per la morte, sottolineando che il settore edile continua a essere il più colpito da infortuni gravi e mortali. È stato richiesto un intervento a livello nazionale per migliorare la sicurezza sul lavoro. Rodolfo Ferraro e Aurora Ferrari, rappresentanti della Fillea Cgil Modena, hanno affermato che la sicurezza rimane una piaga nel lavoro, esortando a implementare misure di prevenzione e a investire in formazione.

Cinzia Zaniboni della Filca Cisl Emilia Centrale ha dichiarato che nel 2025 è inaccettabile che la principale causa di morte sul lavoro sia ancora la caduta. Anche Domenico Chiatto della Cisl ha evidenziato la scarsità di ispettori del lavoro e ha chiesto una maggiore attenzione sulla sicurezza. Il Coordinamento Provinciale di Sinistra Italiana ha denunciato che le sei vite perse in pochi mesi sono il risultato di un sistema che considera la sicurezza un costo piuttosto che un diritto fondamentale.