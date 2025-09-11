22.3 C
Sicurezza sul lavoro in Italia: incidenti e responsabilità

Da StraNotizie
Sicurezza sul lavoro in Italia: incidenti e responsabilità

Ieri pomeriggio si è verificato un grave incidente presso lo stabilimento Fructius di Vilpiano, un’azienda specializzata nella lavorazione della frutta. L’allerta è scattata poco dopo le 13, quando alcuni operai sono stati colpiti da grossi contenitori per le mele.

Secondo quanto riportato dalla Centrale d’emergenza, uno degli operai ha subito un trauma alla schiena a seguito dell’impatto. Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra della Croce Bianca, che ha prestato i primi soccorsi e ha poi trasportato l’uomo in ambulanza all’ospedale di Bolzano, dove si trova in condizioni serie.

I Carabinieri sono arrivati per effettuare rilievi e accertare le responsabilità dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di indagine, e sarà determinata se si sia trattato di un malfunzionamento tecnico, di un errore umano o di una violazione delle norme di sicurezza.

