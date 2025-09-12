Sicurezza sul lavoro in Italia: gravi incidenti e allerta crescente

Il 12 settembre ha visto tre gravi incidenti sul lavoro in diverse regioni italiane, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nei cantieri. Il bilancio è drammatico: un morto e tre operai in condizioni critiche.

Il primo incidente è avvenuto in Basilicata. Un operaio di una ditta subappaltatrice, coinvolto nella costruzione della linea ferroviaria Ferrandina-Matera-La Martella, è rimasto gravemente ferito durante trifellazioni per il consolidamento del terreno. Ricoverato al Policlinico di Bari, le autorità indagano per accertare il rispetto delle procedure di sicurezza.

Poco dopo, a Villanova di Cepagatti, in Abruzzo, due operai, un 45enne straniero e un 29enne italiano, sono stati coinvolti in un incidente mentre lavoravano sotto un ponte. Un camion ha colpito la struttura, causando la caduta del cestello elevatore da un’altezza di circa dieci-dodici metri. Entrambi hanno subito politraumi ed ora sono ricoverati all’ospedale di Pescara in prognosi riservata. Le indagini dei Carabinieri e dell’Ispettorato del lavoro stanno verificando la corretta applicazione delle misure di sicurezza.

Infine, a Montecreto, in Emilia-Romagna, un operaio di 59 anni è morto a seguito della caduta da un ponteggio all’interno di un caseificio. Nonostanti i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Anche in questo caso, Carabinieri e medicina del lavoro stanno cercando di ricostruire l’accaduto e verificare le procedure di sicurezza.

Questi tragici eventi richiamano l’urgenza di affrontare il tema della sicurezza sul lavoro, evidenziando che, nonostante un leggero calo delle denunce di infortunio, il numero di decessi è in aumento, sollevando preoccupazioni sulle attuali misure di protezione.