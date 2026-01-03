Sicurezza sul lavoro in Italia

I corsi di aggiornamento per i formatori sulla sicurezza sul lavoro saranno focalizzati su competenze specifiche relative alla gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Saranno trattati argomenti come l’Haccp, la realtà virtuale, le videoconferenze, la formazione a distanza e l’uso dell’aula virtuale, con particolare attenzione ai rischi specifici di basso, medio e alto livello.

I corsi saranno rivolti a formatori, docenti, rspp, rls, rlst, preposti, datori di lavoro e lavoratori, e saranno disponibili online.

Saranno inoltre trattati argomenti come il rinnovo del patentino per l’uso di attrezzature come muletto, gru, trattore ed escavatore, nonché l’addestramento all’uso di macchine agricole.

L’obiettivo è di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per gestire la sicurezza sul lavoro in modo efficace.