Sicurezza sul lavoro in crisi: dramma a Morbegno

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in un’azienda alimentare a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio. Un operaio di 36 anni, che stava eseguendo operazioni di manutenzione su un macchinario per la produzione di ravioli, è rimasto intrappolato, causando lesioni gravissime agli arti superiori.

L’incidente è avvenuto attorno alle 11.45 e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha perso conoscenza poco dopo l’incidente. Quando i soccorritori sono intervenuti, lo hanno trovato svenuto e con lesioni tali da mettere a rischio la sua possibilità di conservare entrambe le braccia. La prognosi è riservata.

I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire immediatamente per liberare l’operaio, il quale era rimasto incastrato all’interno dei rulli del macchinario. Dopo una lunga operazione, è stato estratto e trasferito d’urgenza in ospedale con l’ausilio di un elicottero per il trasporto al centro specializzato.

Sul luogo del fatto sono giunti anche i carabinieri e gli ispettori dell’Agenzia di Tutela della Salute, che si occupano di fare chiarezza sull’accaduto e di verificare la conformità delle misure di sicurezza adottate nell’azienda. Le generalità dell’operaio non sono state rese note; ora è sotto osservazione e le sue condizioni sono critiche.

Questo incidente pone nuovamente l’accento sulla necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in piccole imprese dove i rischi derivanti dalle attrezzature possono avere conseguenze devastanti. Le indagini in corso decideranno se l’incidente sia stato un tragico evento casuale o il risultato di negligenze nell’organizzazione della sicurezza. Non si è riusciti a contattare l’azienda per un commento.

